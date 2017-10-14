Глава Huawei рассказал про возможности искусственного интеллекта в Mate 10

В аппаратах будет установлен выполненный по 10-нм техпроцессу восьмиядерный процессор Kirin 970, получивший выделенный блок для машинного обучения. Это позволяет выполнять задачи, связанные с использованием искусственного интеллекта, не в облаке, а непосредственно на самом устройстве, пишет 4pda.ru.

«Сегодня трудно добиться инновационных достижений в области информационных технологий. Чтобы увеличить вычислительную скорость и производительность, мы создали 14-нм и 10-нм процессоры. У нас даже есть 7-нм решения, но означает ли это, что мы можем повысить эффективность, снизить энергопотребление и добиться большей производительности, просто установив больше транзисторов на кремниевый чип? Если мы продолжим решать наши проблемы таким образом, то в конечном счёте столкнёмся с ограничениями размеров и производительности. Нам действительно нужна революция в области технологий. Прорыв», — написал Ричард Ю.

По словам главы Huawei, технологии искусственного интеллекта позволят устройствам на базе Kirin 970 делать то, что ранее смартфонам было не под силу или же для этого приходилось использовать облачные сервисы. Например, чип имеет встроенный модуль обнаружения лиц. Он позволяет распознавать тон кожи, цвет глаз и кожи, прикрытые разными объектами. Используя эти данные, смартфон способен создавать более естественные портреты с точки зрения освещения лица, регулировки цвета и фокусировки. Например, Kirin 970 позволяет смартфону автоматически определить задний фон и объекты в кадре, а также выполнить высокоскоростную оптимизацию для создания более качественных фотографий при любых условиях освещения.

Kirin 970 также поддерживает параметры дискретизации до 32 бит при 384 кГц без потери аудиоданных. Алгоритмы машинного обучения способны эффективно контролировать внешние шумы и усиливать звуковые сигналы, например, при разговоре по телефону во время вождения автомобиля.

Ричард Ю также сообщил, что Kirin 970 является открытой платформой для разработчиков и партнёров компании. Это значит, что в будущем могут появиться приложения, использующие возможности машинного обучения для предоставления новых функций.

Презентация Mate 10 и Mate 10 Pro состоится уже в следующий понедельник, 16 октября.