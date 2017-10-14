Президент Украины уверен во вступлении страны в НАТО

"Украина обязательно станет членом альянса", - заявил Порошенко в субботу, 14 октября, во время торжественного мероприятия в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна.

Он также заверил выпускников в том, что не допустит потери Украиной независимости. "Как президент, как верховный главнокомандующий, гарантирую, что не допущу повторения ошибок столетней давности", - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что тогда "независимость потеряли не военные, ее потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться". В его же команде, указал Порошенко, историю хорошо знают и вынесли из нее соответствующий урок. Он также сообщил, что передаст украинской армии очередную партию оружия и техники количеством в 200 единиц. Среди них, по словам президента, 62 танка.

"До конца года войска получат еще более 1 тысячи единиц вооружения и военной техники", - сказал Порошенко, добавив, что запланировано увеличить расходы на финансирование вооруженных сил: госбюджет на 2017 год предусматривает 64,5 млрд гривен, а проект госбюджета-2018 - 84 млрд гривен.