Иванова: наши деловые партнеры готовы приплачивать за обещания из своего кармана

– Согласны ли ваши деловые партнеры приплатить за всё это? Ведь очевидно, что горбюджета на всё это не хватит...

– Когды мы договаривались об объединении двух союзов, мы тщательно прорабатывали с будущими партнёрами все пункты нашей программы. И со всеми этими идеями все стороны согласились.

– То есть, бизнесмены согласны приплачивать?

– Да! Бизнесмены со всем этим согласны. Все наши обещания, включая социальные тарифы, возможно осуществить!

Кстати, эти же бизнесмены проплатили в пятницу два прекрасных ледовых представления в Тондираба!

Напомним, что в список предвыборных обещаний команды Сависаара и Сыырумаа входят бесплатный вывоз мусора, бесплатный общественный транспорт, включая монопоезд во все районы, ласнамяэский трамвай, ночной автобус, зарплату гражданина (гарантированный минимальный доход), бесплатную парковку у поликлиник, повышение таллиннской пенсии до 150 евро и соцтарифы на электричество, газ и воду (определенное количество электроэнергии, газа и воды – бесплатно).