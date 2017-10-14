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Иванова: наши деловые партнеры готовы приплачивать за обещания из своего кармана

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Ольга Иванова | ФОТО: Jaanus Lensment/Postimees

Кандидат от Союза Сависаара и «Делового Таллинна» Ольга Иванова заявила в ходе дебатов в студии Rus.Postimees, что многочисленные бесплатные обещания избирательного союза родились не на пустом месте.

– Согласны ли ваши деловые партнеры приплатить за всё это? Ведь очевидно, что горбюджета на всё это не хватит...

– Когды мы договаривались об объединении двух союзов, мы тщательно прорабатывали с будущими партнёрами все пункты нашей программы. И со всеми этими идеями все стороны согласились.

– То есть, бизнесмены согласны приплачивать?

– Да! Бизнесмены со всем этим согласны. Все наши обещания, включая социальные тарифы, возможно осуществить!

Кстати, эти же бизнесмены проплатили в пятницу два прекрасных ледовых представления в Тондираба!

Напомним, что в список предвыборных обещаний команды Сависаара и Сыырумаа входят бесплатный вывоз мусора, бесплатный общественный транспорт, включая монопоезд во все районы, ласнамяэский трамвай, ночной автобус, зарплату гражданина (гарантированный минимальный доход), бесплатную парковку у поликлиник, повышение таллиннской пенсии до 150 евро и соцтарифы на электричество, газ и воду (определенное количество электроэнергии, газа и воды – бесплатно).

Ольга Иванова спешит в студию Rus.Postimees

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