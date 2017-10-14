Осиновский: в вопросе бесплатных парковок у больниц Кылварт лукавит!

Глава Минздрава утверждает, что общался с руководством столичных больниц на предмет отмены платы за парковку, и они подтвердили, что готовы решить этот вопрос, если будет дана установка со стороны города: «Если город скажет, что парковки нужно сделать бесплатными, то мы это сделаем!»

Вице-мэр столицы заверяет, что всё не так просто, как кажется.

– На фоне всех бесплатных обещаний центристов, частично уже реализованных, решение проблемы с парковкой у больниц и поликлиник кажется мелочью (но важной! - добавил Осиновский - прим.ред.). Так почему же ее не решить?

Михаил Кылварт: – Разрешить бесплатные парковки у больниц – не так просто, как кажется. Система парковок гораздо сложнее. Далеко не все парковки у больниц и поликлиник принадлежат городу. Большинство из них находится в руках частных владельцев, и в этом случае муниципалитет не может регулировать правила парковки.

Евгений Осиновский: – На самом деле, всё обстоит не совсем так, как говорит Михаил. У многих больниц парковки – на муниципальной земле. В этом случае город легко мог бы принять решение в пользу бесплатного варианта. Суммы, о которых мы говорим, - это всего лишь пару сотен тысяч в год! Мизер по сравнению с другими бесплатными обещаниями.

У многих больниц есть свои собственные парковки на земле, принадлежащей непосредственно им. Государственная больница в Таллинне только одна – это Мустамяэская больница. С руководителем этой больницы мы говорили. И, в принципе, внедрить эту систему там возможно, обойдется это примерно в 100 тысяч евро в год.

– Так почему же там же до сих пор не внедрили эту систему?

Евгений Осиновский: – Думаю, что решение вскоре будет найдено. Только вот все остальные больницы у нас – городские, в т.ч. Детская и Ида-Таллиннская (в центре города). Мы общались с этими больницами, и они подтвердили: «В принципе, если город скажет, что парковки нужно сделать бесплатными, то мы это сделаем!»