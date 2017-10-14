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Астрономы нашли звезду, поглотившую 15 подобных Земле планет

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Земля. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Коллектив астрономов из Принстонского университета обнаружил звезду HD 240430, названную Кроносом. Анализ химического состава объекта выявил следы поглощения звездой планет земного типа. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

HD 240430 входит в состав двойной звезды вместе с другим объектом — HD 240429, или Криосом. Эта система удалена от Земли на расстояние 350 световых лет. Возраст звезд — около четырех миллиардов лет, они относятся к тому же типу, что и Солнце, сообщает портал Lenta.ru.

Исследователи обнаружили у Кроноса необычайно высокий уровень породообразующих минералов, в том числе магния, алюминия, кремния, железа, хрома и иттрия. Уровень летучих соединений (кислород и азот) был относительно низок. Таким образом, у HD 240430 выявлены те вещества, что способны затвердевать при высокой температуре (выше 1200 кельвинов).

Исследователи подсчитали, что для получения наблюдаемого количества породообразующих минералов Кронос должен был поглотить около 15 скалистых планет.

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