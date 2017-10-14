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Турция ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма

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Сообщи
Флаг Турции. | ФОТО: OZAN KOSE/AFP

Турция не будет принимать корабли, которые прибыли из портов Крыма. Об этом в пятницу, сообщил представитель палаты судоходства Турции. Отмечается, что запрет касается судов под любым флагом, пишет DW.com.

В ответ в Совете Федерации России назвали это решение "недружественным" шагом. "Своим запретом Турция, возможно, толкает Россию на коррекцию отношений между двумя странами, что может отразиться на совместных действиях в Сирии", - заявил в интервью ТАСС первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Эрдоган не признает аннексию Крыма

Сенатор также назвал это решение "выпячиванием амбиций". "Здесь явно не обошлось без указующего перста верховной власти Турции", - добавил Клинцевич.

9 октября, во время визита в Киев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против аннексии Крыма и заявил, что Анкара будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины. Он не ответил на вопрос, планирует ли Турция вводить какие-то санкции против России.

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