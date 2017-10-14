Ладынская: ни одна из партий не будет отменять бесплатный транспорт!

«Я хочу, чтобы четко прозвучало, что ни одна из присутствующих здесь партий не предлагает отменить бесплатный общественный транспорт! Более того, IRL считает нужным убрать систему валидирования (с такой же идеей идут на выборы и социал-демократы – прим.ред.), чтобы перестать искусственно увеличивать количество жителей в Таллинне», - отметила Ладынская.

Евгений Осиновский охотно подтвердил слова Виктории, заодно возмутившись предвыборным клипом центристов, в котором те сообщают, что после 15 октября всё достигнутое центристами (включая бесплатный транспорт, ЦРК, бесплатное питание для детей) может быть отменено, если они проиграют на выборах.

Осиновский – Кылварту: – Михаил, признайся, что клип позорный! Вы запугиваете русских избирателей перед выборами. Мол, если не проголосуете за центристов, что же станет с Таллинном?! Вы действуете точно по такой же схеме, как и реформисты, которые запугивают эстонцев. Подобная схема противостояния центристов и реформистов эксплуатируется с 2007 года».

Денис Бородич: – Ко мне многие подходили и спрашивали: неужели реформисты закроют Центр русской культуры, отменят бесплатный транспорт? Неужели наших детей не будут кормить, если придут злые реформисты?

Евгений, ты тоже пугаешь реформистами! У вас вообще отдельная «любовь» с EKRE... поэтому говорить, что вы не занимаетесь противопоставлением, по меньшей мере наивно.

Евгений Осиновский: Никакой любви к EKRE (ни в прямом, ни в переносном смысле) у нас нет. Очевидно, что в эстонском обществе происходит рост радикальных настроений, но никто, кроме социал-демократов, принципиальной позиции по этому вопросу не занимает.

По поводу языка общения чиновников с населением не может быть никаких иллюзий: приход EKRE к власти обернется серьезными последствиями в том числе для русскоязычных жителей.

Мстислав Русаков: – Действительно, кто предлагал перестать кормить детей? Кто предлагал сделать питание платным?

Михаил Кылварт: – Идея бесплатного питания была реализована уже до выборов. Все перечисления в предвыборном клипе ЦП связаны с конкретными решениями нашей партии.

Мы в эту игру играем уже очень давно: все против Центристской партии, независимо от идеологии, вне зависимости от убеждений и программы. Мы к этому уже давно привыкли, и независимо от того, кто лидер Центристской партии, мы от своей идеологии не откажемся, и то, что мы обещали – в любом случае реализуем!