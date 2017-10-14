Доказана связь между уровнем образования и продолжительностью жизни

Ученые провели генетический анализ и оценили особенности образа жизни примерно 600 тыс. жителей Европы, Австралии и Северной Америки и их родителей. В ходе исследования ученые анализировали данные таким образом, чтобы исключить смешанные факторы и точно определить, что способно продлить, а что сократить жизнь, пишет "Моя Планета".

Результаты показали, что каждый лишний килограмм сокращает жизнь человека с избыточным весом примерно на два месяца, тогда как каждый год обучения в университете или колледже продлевал жизнь примерно на год.

Кроме того, курение по одной пачке сигарет в день на протяжении нескольких лет сокращает средний срок жизни на 6,8 лет. Впрочем, этот эффект курения можно достаточно быстро прекратить, просто отказавшись от сигарет, сообщает портал GEN.

Влияние генов на продолжительность жизни человека оценивается только в 25%. Также большое значение имеют уровень холестерина в крови, артериальное давление, работа иммунной системы и употребление вредной пищи.

«Наши результаты показывают, что долголетие частично определяется предрасположенностью к заболеваниям и в большей степени зависит от изменяющихся факторов риска. Генетическая архитектура жизни представляется сложной и разнообразной, и, похоже, не существует единого генетического эликсира долгой жизни», — делают выводы исследователи.