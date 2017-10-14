Картина дня: лодка с мертвыми финнами, погоня в лесу и награда Марта Лаара

В заливе Мууга обнаружена лодка с двумя мертвыми финнами

Сегодня утром около 10 часов в заливе Мууга была обнаружена моторная лодка с двумя мертвыми гражданами Финляндии. Мужчины могли умереть от отравления угарным газом. Читайте далее...

Генсек НАТО предостерег США от войны с КНДР

Военный конфликт с Северной Кореей будет иметь опустошительные последствия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Читайте далее...

Специалисты по развитию недвижимости: дела обстоят так хорошо, аж дух захватывает

Предприниматели заявили на конференции Союза эстонских бюро недвижимости, что дела на рынке обстоят даже слишком хорошо. Читайте далее...

Газон на трамвайных путях, как магнит, притягивает машины

Предприятие Tallinna Linnatranspordi AS обеспокоено хулиганскими выходками некоторых водителей, которые застревают на своих машинах посреди трамвайных путей и останавливают движение общественного транспорта. Читайте далее...

Российская академия естественных наук наградила медалью Марта Лаара

Дважды занимавший пост премьер-министра Эстонии и почетный председатель союза Отечества и Res Publica (IRL) Март Лаар удостоен награды Российской академии естественных наук и Леонтьевского центра за проведение в Эстонии экономических реформ. Читайте далее...

Удиравший от пьяного водителя: на лесных дорожках мы разогнались до 120 км/ч

Житель волости Колга-Яани Хейки, которому скоро стукнет 40 лет, признал, что, вспоминая события среды, у него в крови поднимается уровень адреналина. Также он отмечает, что намерен подать в полицию заявление на пьяного преследователя. Читайте далее...

«Самостоятельная девушка»: зачем Собчак встречалась с Путиным

Телеведущая Ксения Собчак, возможная участница президентских выборов 2018 года, встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. Формальная тема разговора - интервью для фильма об Анатолии Собчаке. Читайте далее...

Сависаар и Сыырумаа подарили Ласнамяэской православной церкви целительную икону

Эдгар Сависаар и Урмас Сыырумаа, баллотирующиеся на местных выборах по одному списку, подарили Ласнамяэской православной церкви привезенную из Москвы икону. Читайте далее...

Исследование: большинство русскоязычных избирателей по-прежнему поддерживает центристов

Как свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу ERR, Центристскую партию поддерживает 29% избирателей. Читайте далее...

США перебросят в Латвию 76 военных вертолетов

В следующем месяце Пентагон перебросит из Техаса в Ригу 76 военных вертолетов. В Латвию будут переброшены вертолеты Black Hawk, Apache и Chinook. Читайте далее...