США перебросят в Латвию 76 военных вертолетов

Американская военная техника будет доставлена из Техаса в Ригу по морю и прибудет в Латвию в ноябре, сообщает портал Postimees.ee.

Кроме, вертолетов Black Hawk, 12 из которых будут использоваться в медицинских целях, в Латвию доставят 24 вертолетов Black Hawk и 12 военно-транспортных вертолетов Chinook.