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США перебросят в Латвию 76 военных вертолетов

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ФОТО: Sergey Stepanov/Sputnik

В следующем месяце Пентагон перебросит из Техаса в Ригу 76 военных вертолетов. В Латвию будут переброшены вертолеты Black Hawk, Apache и Chinook.

Американская военная техника будет доставлена из Техаса в Ригу по морю и прибудет в Латвию в ноябре, сообщает портал Postimees.ee.

Кроме, вертолетов Black Hawk, 12 из которых будут использоваться в медицинских целях, в Латвию доставят 24 вертолетов Black Hawk и 12 военно-транспортных вертолетов Chinook.

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