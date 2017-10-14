США перебросят в Латвию 76 военных вертолетов

США перебросят в Латвию 76 военных вертолетов10
14 октября 2017 г., 16:33
В следующем месяце Пентагон перебросит из Техаса в Ригу 76 военных вертолетов. В Латвию будут переброшены вертолеты Black Hawk, Apache и Chinook.
Американская военная техника будет доставлена из Техаса в Ригу по морю и прибудет в Латвию в ноябре, сообщает портал Postimees.ee.
Кроме, вертолетов Black Hawk, 12 из которых будут использоваться в медицинских целях, в Латвию доставят 24 вертолетов Black Hawk и 12 военно-транспортных вертолетов Chinook.