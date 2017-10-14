Освобожденные из пятилетнего плена в Афганистане супруги рассказали об убийстве их новорожденной дочки

Бойл говорит, что в момент пленения его жена Кейтлин Коулман была беременна. По его словам, Кейтлин за время пребывания в плену у экстремистов "Сети Хаккани" родила четверых детей, сообщает Newsru.com.

В аэропорт Торонто освобожденная пакистанскими военными пара прибыла с тремя детьми. Бойл заявил, что одного ребенка экстремисты убили, а его жену насиловали.

По данным СМИ, супружескую пару удалось освободить после того, как американская разведка передала пакистанским военным данные о том, что 11 октября 2017 года заложников переправили через границу с Пакистаном. Подробности спецоперации не разглашались.