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Освобожденные из пятилетнего плена в Афганистане супруги рассказали об убийстве их новорожденной дочки

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ФОТО: HANDOUT/REUTERS

Экстремисты, пять лет удерживавшие в Афганистане супружескую пару из Канады, убили их новорожденную дочку. Об этом Sky News рассказал Джошуа Бойл, семья которого после освобождения в Пакистане вернулась в Канаду.

Бойл говорит, что в момент пленения его жена Кейтлин Коулман была беременна. По его словам, Кейтлин за время пребывания в плену у экстремистов "Сети Хаккани" родила четверых детей, сообщает Newsru.com.

В аэропорт Торонто освобожденная пакистанскими военными пара прибыла с тремя детьми. Бойл заявил, что одного ребенка экстремисты убили, а его жену насиловали.

По данным СМИ, супружескую пару удалось освободить после того, как американская разведка передала пакистанским военным данные о том, что 11 октября 2017 года заложников переправили через границу с Пакистаном. Подробности спецоперации не разглашались.

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