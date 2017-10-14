Русаков: центристы и реформисты – практически близнецы!

«После того, как они вынесли Сависаара (вывели из игры – прим.ред.), центристы уже вступили на Тоомпеа в коалицию с социал-демократами и IRL. Думаю, что и в Таллинне они прекрасно обо всем снова договорятся. Поэтому пугать нас тем, что если не центристы, то к власти придут правые партии, бессмысленно. Центристская и реформистcкая партии – практически близнецы!» - отметил Русаков.

Мстислав Русаков, Виктория Ладынская, Евгений Осиновский