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Русаков: центристы и реформисты – практически близнецы!

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Мстислав Русаков, Виктория Ладынская, Евгений Осиновский, Ольга Иванова, Михаил Кылварт, Керсти Крахт и Денис Бородич | ФОТО: Jaanus Lensment/Postimees

«Партия Ратаса давно уже стала белой партией», - заявил в ходе предвыборных дебатов в студии Rus.Postimees вице-председатель Объединенной Левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Мстислав Русаков.

«После того, как они вынесли Сависаара (вывели из игрыприм.ред.), центристы уже вступили на Тоомпеа в коалицию с социал-демократами и IRL. Думаю, что и в Таллинне они прекрасно обо всем снова договорятся. Поэтому пугать нас тем, что если не центристы, то к власти придут правые партии, бессмысленно. Центристская и реформистcкая партии – практически близнецы!» - отметил Русаков.

Мстислав Русаков, Виктория Ладынская, Евгений Осиновский

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