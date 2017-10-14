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Twitter передал сенату США более 200 имен связанных с Россией аккаунтов

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Twitter. | ФОТО: Scanpix

Компания Twitter передала комитету Сената США по разведке имена 201 аккаунта, которые якобы были использованы Россией для вмешательства в американские выборы президента, сообщает Associated Press.

По данным источника агентства, компания стала сотрудничать с сенатом поле того, как ее обвинили в несерьезном отношении к расследованию российского вмешательства, сообщает портал Газета.ru.

Ранее CNN со ссылкой на собственное расследование заявил, что организаторы «связанной с Россией» кампании в социальных сетях под названием Do not Shoot Us пытались «сеять разлад среди американцев, используя расовую напряженность» с помощью игры Pokemon Go.

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