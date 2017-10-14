Представитель EKRE: социал-демократы – это же красные!

«Лично я считаю, что социал-демократы – красные. Все их лозунги – тоже красные!» - заявила кандидат от консерваторов, президент ассоциации EVEA Керсти Крахт.

На уточняющий вопрос ведущего, а какого тогда цвета партия EKRE, Керсти Крахт ответила: «Мы черно-бело-синие».

Евгений Осиновский иронично заметил: «EKRE – коричневые!»

Крахт продолжила спор: «Мы хотим разорвать в столице систему подкормки "своих", укорененную центристской властью за 12 лет. Но если для достижения этой цели EKRE придется пойти в коалицию с социал-демократами, мне будет трудно с этим смириться».

«Для меня неприемлемы все идеи социал-демократов о «мульти-культи» (о мультикультурности – прим.ред.), идущие из Минкульта, а также их поддержка Закона о сожительстве», - пояснила она.

Другой участник дискуссии Денис Бородич поспешил сделать ремарку в отношении консерваторов и социал-демократов: «Евгений, у вас вообще отдельная "любовь" с EKRE... поэтому говорить, что вы, в отличие от реформистов и центристов, не играете на противопоставлении, по меньшей мере наивно».

Осиновский – Бородичу: «Никакой любви к EKRE у нас нет: ни в прямом, ни в переносном смысле этого слова. Очевидно, что в эстонском общетве происходит рост радикальных настроений, но никто, кроме социал-демократов, принципиальной позиции по этому вопросу не занимает».

«По поводу языка общения чиновников с населения не может быть никаких иллюзий: приход EKRE к власти обернется серьезными последствиями в том числе для русскоязычных жителей», - предупредил Осиновский.