Кылварт: мы давно играем в игру: «Все против центристов»

Подхватив эстафету от Виктории Ладынской (IRL), Евгений Осиновский (СДПЭ) возмутился предвыброным клипом центристов, в котором те сообщают, что после 15 октября всё достигнутое центристами (включая бесплатный транспорт, ЦРК, бесплатное питание для детей) может быть отменено, если они проиграют на выборах.

Осиновский – Кылварту: – Михаил, признайся, что клип позорный! Вы запугиваете русских избирателей перед выборами. Мол, если не проголосуете за центристов, что же станет с Таллинном?! Вы действуете точно по такой же схеме, как и реформисты, которые запугивают эстонцев. Подобная схема проивосятояния центристов и реформистов эксплуатируется с 2007 года».

Денис Бородич: – Ко мне многие подходили и спрашивали: неужели реформисты закроют Центр русской культуры, отменят бесплатный транспорт? Неужели наших детей не будут кормить, если придут злые реформисты?

Евгений, ты тоже пугаешь реформистами! У вас вообще отдельная «любовь» с EKRE... поэтому говорить, что вы не занимаетесь противопоставлением, по меньшей мере наивно.

Мстислав Русаков: – Действительно, кто предлагал перестать кормить детей? Кто предлагал сделать питание платным?

Михаил Кылварт ответил всем сразу: – Идея бесплатного питания была реализована уже до выборов. Все перечисления в предвыборном клипе ЦП, связаны с конкретными решениями нашей партии.

Мы в эту игру играем уже очень давно: все против Центристской партии, независимо от идеологии, вне зависимости от убеждений и программы. Мы к этому уже давно привыкли, и независимо от того, кто лидер Центристской партии, мы от своей идеологии не откажемся, и то, что мы обещали – в любом случае реализуем!

Предвыборные дебаты в студии Rus.Postimees

Предвыборные дебаты в студии Rus.Postimees