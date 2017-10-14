Зачем они туда едут? Мягкая почва трамвайных путей манит водителей словно магнит

В понедельник на трамвайных путях около остановки «Сальме» увяз автомобиль BMW, и его пришлось вытаскивать с помощью буксира. Аналогичная ситуация произошла в четверг. В этот раз водитель увязшего в почве автомобиля позвал на помощь водителя более крупной машины, пишет TallinCity.

Председатель правления TLT Энно Тамм говорит, что его все это сильно раздражает. «Я не помню ни одного случая до реконструкции трамвайных путей в Копли, чтобы кто-то решил по ним ехать, - отметил Тамм. – Теперь же, когда все приведено в порядок, там регулярно вырывают траву колесами».

Он пообещал подать заявление в полицию, чтобы стражи правопорядка предприняли что-то в отношении таких водителей. Другого пути он не видит. «Мы же не можем вокруг трамвайных путей построить какие-нибудь бетонные саркофаги. Это все-таки вопрос домашнего воспитания людей и их интеллигентности», - отметил Тамм.