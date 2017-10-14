Порядок в день выборов будут обеспечивать усиленные наряды полиции

"По всей Эстонии завтра (в воскресенье — прим. ред.) за порядком будет следить больше полицейских, и возможным связанным с выборами нарушениям будет уделено большое внимание. В Таллинне на нескольких избирательных участках будут находиться помощники полицейских, полицейские патрули в свободное время будут курсировать близ избирательных участков. Мы готовы сразу же отреагировать на нарушения",- заявил Пыхьяский префект Кристиан Яани, напомнив одновременно, что о каждом нарушении следует сообщать по номеру 112, поскольку все избиратели должны сделать свой выбор независимо.

С предшествующей дню выборов ночи до закрытия избирательных участков патрули будут обеспечивать порядок на избирательных участках и в непосредственной близости от них. По всей Эстонии на охрану порядка будут выведены дополнительные патрули , которые готовы реагировать именно на сообщения в связи с нарушениями на выборах. Охрана правопорядка будет следить за тем, чтобы в день выборов не проводилась активная агитация и не распространялась наружная реклама.

По состоянию. На четверг в полицию в связи с наружной рекламой поступило 169 сообщений и обращений. Полицейские направили 32 предписания, рассматривается 9 дел о проступке.

Кроме того люди сообщали полиции о подозрительной деятельности близ избирательных участков и обращали внимание на случае возможной покупки голосов. Все эти сигналы полиция проверяет.