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Умер основоположник эстонской фантастики

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ФОТО: Priit Mürk

В пятницу на 86-м году жизни в больнице скончался эстонский писатель Хенн-Каарел Хеллат, опубликовавший первый фантастический роман на эстонском языке и привнесший в эстонский язык термин "ulme" (фантастика).

О смерти писателя сообщил в субботу, 14 октября, новостной портал ERR.

Член союза писателей Эстонии с 1975 года, Хеллат получил известность благодаря двухтомному фантастическому роману "Naiste maailm" (Женский мир), опубликованному в 1976-78 годах.

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