Умер основоположник эстонской фантастики
14 октября 2017 г., 18:24
В пятницу на 86-м году жизни в больнице скончался эстонский писатель Хенн-Каарел Хеллат, опубликовавший первый фантастический роман на эстонском языке и привнесший в эстонский язык термин "ulme" (фантастика).
О смерти писателя сообщил в субботу, 14 октября, новостной портал ERR.
Член союза писателей Эстонии с 1975 года, Хеллат получил известность благодаря двухтомному фантастическому роману "Naiste maailm" (Женский мир), опубликованному в 1976-78 годах.