Велосипедисту ехать в столб? Построенная в Тарту дорога привела к неразберихе

Руководитель отдела городского планирования Тарту Рейн Хаак заявил, что это не велосипедная дорожка, а безопасный участок, который отделяет проезжую часть от пешеходной дорожки, пишет Tartu Postimees.

Согласно проекту, велосипедисты должны передвигаться по той же дорожке, что и пешеходы. На это указывают и знаки на асфальте. «Я не вижу опасности, что велосипедист примет участок из красного кирпича за велосипедную дорожку и врежется в столб», - отметил Хаак.