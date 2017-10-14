Велосипедисту ехать в столб? Построенная в Тарту дорога привела к неразберихе
14 октября 2017 г., 18:52
Недавно на улице Вакзали в Тарту прошли ремонтные работы, в ходе которых часть дорожного покрытия была выложена красными кирпичами. Этот участок очень похож на велосипедную дорожку, но при этом на нем установлены фонарные столбы. Как так?
Руководитель отдела городского планирования Тарту Рейн Хаак заявил, что это не велосипедная дорожка, а безопасный участок, который отделяет проезжую часть от пешеходной дорожки, пишет Tartu Postimees.
Согласно проекту, велосипедисты должны передвигаться по той же дорожке, что и пешеходы. На это указывают и знаки на асфальте. «Я не вижу опасности, что велосипедист примет участок из красного кирпича за велосипедную дорожку и врежется в столб», - отметил Хаак.