Иво Рулль: Рыйвас устроил после секс-скандала американское шоу и должен вернуть деньги за поездку

«Когда Таави Рыйвасу стало известно, что информация о вечеринке попала в эстонские СМИ, то уже за три дня до скандала могло бы поступить какое-то извинение, какое-то объяснение», - считает Рулль, добавив, что вместо этого, этот случай три дня пытались замять.

События, которые происходили потом, Рулль назвал американским шоу. «Все это началось еще с Билла Клинтона. Мы знаем, что в Америке существует такой формат, что любящая супруга сидит рядом с грешником, держит его руку, кладет руку на ему колено, пытается его поцеловать, пытается его поддержать», - отметил он, ссылаясь на телепередачу, на которую Таави Рыйвас пришел со своей супругой Луизой.

Рулль хотел бы, чтобы вместо Луизы в студии оказался представитель жертвы – адвокат или доверенное лицо, который сбалансировал бы рассказ Рыйваса.

«В СМИ говорили, что то, что было опубликовано – это только верхушка айсберга. И теперь у нас у всех работает фантазия на предмет того, что же на самом деле случилось. На данный момент мы услышали только одну сторону», - отметил он.

По словам Рулля, Фонд развития предпринимательства (EAS) вместо того, чтобы оказывать давление на женщину, которая обвинила Рыйваса, мог бы потребовать от бывшего премьер-министра деньги, которые были потрачены на поездку, так как он нанес существенный урон имиджу эстонских бизнесменов в Малайзии.