Слушайте на свой страх и риск: опубликована запись звука, мучившего дипломатов США на Кубе

Сообщения о пострадавших от акустических атак дипломатах появились в августе 2017 года. Несколько из них потеряли слух, остальные столкнулись с головной болью и тошнотой, сообщает Газета.ru.

Воздействие оказывалось с ноября 2016 года, но источник звуковых волн определить не удалось. Власти Кубы не нашли никаких доказательств инцидента.

Звук напоминает одновременно стрекотание сверчка и скрежет ногтей по школьной доске. Как выяснили эксперты, запись состоит из звуков почти на 20 частотах.

Пострадавшие, прослушав запись, подтвердили, что это именно тот звук, который они слышали. Источник звука, однако, до сих пор неизвестен. Власти Кубы отрицают причастность к атакам.