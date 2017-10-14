Смотрите рейтинги партий накануне выборов

Такие данные приводятся в опросе Turu-uuringute AS о рейтингах политических партий, проведенном по заказу ERR накануне назначенных на 15 октября выборов в органы местного самоуправления, сообщает портал Rus.err.ee.

Как свидетельствуют результаты опроса, Центристскую партию накануне выборов поддерживает 29% избирателей. На втором месте идет оппозиционная Партия реформ (25%), на третьем - EKRE (13%), на четвертом - социал-демократы (10%), а пятую строчку таблицы занимает IRL (7%).

Пятипроцентный барьер не смогли преодолеть партия "Зеленые Эстонии", которую поддержали в октябре 4% опрошенных, и представленная в парламенте Свободная партия, популярность которой упала до 3%.