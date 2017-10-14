Из-за покупки развалюхи латвийская семья лишилась всех пособий

У Арманда - третья группа инвалидности, его супруга тоже много лет больна - ее пенсия по инвалидности составляет всего 122 евро. Им предоставлен статус малоимущих.

До приобретения машины им самоуправление оплачивало часть посещений врачей, медикаменты - но из-за машины возрастом 27 лет ситуация резко изменилась.

«У меня был старый «гольф» 1989 года, шесть лет его использовал, мотор выработал свой ресурс. Ремонтировать не было денег. Ликвидировал «гольф», купил 27-летнюю Audi 80. В связи с чем нам было отказано по всех пособиях - на покупку топлива, на медикаменты», - поделился Арманд. Без социальной помощи доходов им с супругой на жизнь не хватает.

«Теперь мы целый год не можем получать практически ничего, а мне на охрану нужно ехать, там 4 км идти - я же не смогу тогда без машины работать. За ребенком в школу-интернат надо ездить. Жена больна - один день более-менее еще чувствует себя, другой лежит в кровати.

«Как могут быть такие законы!» - возмущается мужчина. «Я купил 27-летнюю машину, которую месяц ремонтировал!» - добавил он.

Руководитель соцслужбы Озолниекского края Сармите Строде признала, что семья Арманда находится в поле зрения ведомства, но информация о конкретном случае - конфиденциальна.

К сожалению, это не зависит от стоимости авто - «мы не видим, стоило ли оно 5000 или 500 евро», - говорит Строде. Но она заверила, что случай Арманда - небезнадежный, ему лишь нужно прийти на прием, написать заявление и обсудить сложившуюся ситуацию.