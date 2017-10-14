Что происходит? Tesla уволила несколько сотен сотрудников

По данным источников издания из числа бывших и действующих сотрудников, об этих увольнениях в основном не были сделаны заблаговременные предупреждения, сообщает РБК.

В целом, по разным оценкам, потеряли работу от 400 до 700 человек, в том числе менеджеры, технические специалисты и работники заводов. Прежде всего, речь идет о персонале, задействованном в производстве автомобилей Model X и Model S, а также о сотрудниках, работавших над проектами энергетической компании SolarCity. Операцию по ее приобретению Tesla закрыла в ноябре 2016 года.

Официальный представитель Tesla подтвердил американской газете, что увольнения имели место, однако не уточнил, сколько именно сотрудников лишились должностей. Он заверил, что сокращения не нанесли вреда производственным мощностям компании. Кроме того, в Tesla подчеркнули, что на смену уволенным сотрудникам вскоре будут приняты новые.

Общая численность персонала Tesla составляет около 33 000 человек. Как заметило издание, эти увольнения произошли как раз в то время, когда Tesla столкнулась с трудностями в том, что касается увеличения объемов производства нового седана Model X.