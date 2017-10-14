Галерея: тысячи украинских националистов устроили шествие с факелами в центре Киева
14 октября 2017 г., 20:56
В столице Украины Киеве вечером в субботу прошло масштабное шествие националистов: они вышли на центральную улицу Крещатик с факелами и файерами в честь 75-летия Украинской повстанческой армии (УПА).
Издание Politeka оценивает число участников в 15 000 человек. После Крещатика участники шествия прошли по Майдану Незалежности и Владимирскому спуску на Контрактовую площадь, где состоится концерт, сообщает Newsru.com.
Перед шествием в парке Шевченко прошел митинг. На нем выступил один из организаторов, глава партии "Свобода" Олег Тягнибок, который призвал вернуть звание героев Украины лидерам ОУН-УПА Степану Бандере и Роману Шухевичу.