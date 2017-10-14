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Галерея: тысячи украинских националистов устроили шествие с факелами в центре Киева

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В столице Украины Киеве вечером в субботу прошло масштабное шествие националистов: они вышли на центральную улицу Крещатик с факелами и файерами в честь 75-летия Украинской повстанческой армии (УПА).

Издание Politeka оценивает число участников в 15 000 человек. После Крещатика участники шествия прошли по Майдану Незалежности и Владимирскому спуску на Контрактовую площадь, где состоится концерт, сообщает Newsru.com.

Перед шествием в парке Шевченко прошел митинг. На нем выступил один из организаторов, глава партии "Свобода" Олег Тягнибок, который призвал вернуть звание героев Украины лидерам ОУН-УПА Степану Бандере и Роману Шухевичу.

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