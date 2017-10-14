Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Эхо громкого скандала: можно ли забрать голос, отданный за Рыйваса?

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Mihkel Maripuu

Секс-скандал вокруг бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса разразился сразу после того, как в Эстонии закончилось электронное голосование.

В итоге у многих избирателей мог возникнуть вопрос о том, а можно ли поменять свой голос, отданный в ходе предварительного и электронного голосования, и отдать его в день выборов за кого-то еще, сообщает передача Reporter.ee.

«К сожалению, в день выборов уже изменить свой голос нельзя. Изменить голос, поданный электронным путем, можно было только в период предварительного голосования», - говорит руководитель государственной избирательной службы Прийт Винкель.

«Это ничем не отличается от ситуации, когда какое-либо событие произошло бы сразу же после выборов. События происходят и просто так голос поменять нельзя и это нормально», - считает глава института политических исследований Skytte Михкель Солвак.

Наверх