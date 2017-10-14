Эхо громкого скандала: можно ли забрать голос, отданный за Рыйваса?

В итоге у многих избирателей мог возникнуть вопрос о том, а можно ли поменять свой голос, отданный в ходе предварительного и электронного голосования, и отдать его в день выборов за кого-то еще, сообщает передача Reporter.ee.

«К сожалению, в день выборов уже изменить свой голос нельзя. Изменить голос, поданный электронным путем, можно было только в период предварительного голосования», - говорит руководитель государственной избирательной службы Прийт Винкель.

«Это ничем не отличается от ситуации, когда какое-либо событие произошло бы сразу же после выборов. События происходят и просто так голос поменять нельзя и это нормально», - считает глава института политических исследований Skytte Михкель Солвак.