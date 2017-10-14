Нарвские таксисты удивились отсутствию глагола "драться" в лексиконе на курсах эстонского

Преподаватель Тия Выхма сама разработала эстонско-русский разговорник таксиста, куда вошли слова и фразы, чаще всего встречающиеся при общении в такси, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Будут какие-то поправки по ходу дела. Пока мне сказали, что у вас нет отдельно глагола "драться", но, я думаю, глагол "драться" не обязательно должен быть среди первых двухсот пятидесяти слов, которые должен знать таксист", - сказала Выхма.

Первые семьдесят пять человек, посещающие восьмичасовые курсы, проходят всего лишь первый этап обучения.