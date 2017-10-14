Spiegel: пьяные солдаты НАТО устроили драку в литовском баре

Инцидент произошел на прошлой неделе в литовском городе Рукла. Около двух часов ночи между двумя солдатами, которые находились в состоянии сильного опьянения, начался конфликт, переросший в драку, сообщает Газета.ru.

На место прибыла полиция, военнослужащих пришлось разнимать силой. Один из них получил небольшие травмы и был доставлен в больницу, другого направили в казармы.

При этом немецкий журнал подчеркивает, что от солдат НАТО требуют сдерживать себя вне воинской части, поскольку опасаются, что Россия, используя подобную информацию, попытается подорвать авторитет организации.