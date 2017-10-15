Фото, видео и блог: в Эстонии проходят муниципальные выборы

Голосование начинается в 9.00 и заканчивается в 20.00. В день выборов вы можете проголосовать лишь на том избирательном участке, где вы внесены в список избирателей. Где находится избирательный участок по вашему месту жительства, указано на карте избирателя и на домашней странице выборов. В день выборов вы можете проголосовать только в помещении для голосования, находящемся на избирательном участке, или ходатайствовать о голосовании дома.