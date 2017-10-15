Видео: среди жителей Эстонии распространяется необычная игра «Заметь полицию»

Возглавляют акцию местные добровольцы. Руководитель НКО Спасатели-добровольцы Лехтсе Юсси Левин сказал «Очевидцу», что их цель дать обществу почувствовать себя в безопасности. «Если присоединившийся к сообществу человек видит, что патруль работает в этом районе, он передвигается там аккуратно. Не превышает скорость, личность без водительских прав не садится в этом время за руль, употребивший алкоголь не поедет сам в магазин, а будет искать трезвого водителя. Это также можно назвать предотвращением печальных событий», - сказал Левин в интервью «Очевидцу».

На странице «Очевидца» в Facebook сообщается, что для местных констеблей сообщество стало головной болью, поскольку патрулирование теряет смысл, если через несколько минут их местонахождение известно всему населению.

Хотя члены сообщества не нарушают ни одного закона, но вопрос в этике - могут ли состоять в этом сообществе учителя, работники с молодежью и местные политики, которые должны своим поведением служить примером для молодых людей?

Примеры постов в сообществе «Безопасный Лехтсе»: