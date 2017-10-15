Коалиционные партии хотят изменить систему электронного голосования

Партии правящей коалиции намерены внести изменения в систему электронного голосования в Эстонии, но расходятся во мнении, какие именно перемены необходимо осуществить.
15 октября 2017 г., 09:42
Центристская партия хотела бы сократить период электронного голосования с семи до трех дней, а остальные партнеры по коалиции склоняются к упорядочению нынешней системы выборов, сообщает Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Сейчас, если посмотреть даже на предвыборную рекламу, то во время электронного голосования она разрешена, а в день выборов политическая агитация запрещена", - пояснил депутат Рийгикогу от Центристской партии Тийт Терик.
Если в 2005 году на местных выборах по интернету проголосовали лишь 2% избирателей, то собранные в этот раз 186 034 электронных голоса обновили рекорд четырехлетней давности. В оппозиционной Партии реформ в связи с этим считают, что никакие изменения не требуются.