Коалиционные партии хотят изменить систему электронного голосования

Центристская партия хотела бы сократить период электронного голосования с семи до трех дней, а остальные партнеры по коалиции склоняются к упорядочению нынешней системы выборов, сообщает Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Сейчас, если посмотреть даже на предвыборную рекламу, то во время электронного голосования она разрешена, а в день выборов политическая агитация запрещена", - пояснил депутат Рийгикогу от Центристской партии Тийт Терик.

Если в 2005 году на местных выборах по интернету проголосовали лишь 2% избирателей, то собранные в этот раз 186 034 электронных голоса обновили рекорд четырехлетней давности. В оппозиционной Партии реформ в связи с этим считают, что никакие изменения не требуются.