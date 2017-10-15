Польша нашла запись взрыва на самописце с Ту-154

Польская комиссия обнаружила запись взрыва на одном из бортовых самописцев самолета Ту-154, на котором в 2010 году под Смоленском разбился президент страны Лех Качиньский. О новых данных польского расследования рассказал министр обороны Антоний Мацеревич, пишет Newsru.
Выводы эти пока не окончательные, следует из слов Мацеревича, которые приводит "Польское радио". Министр подчеркнул, что специалисты продолжают анализировать запись и стремятся исключить иные интерпретации, кроме взрыва.
Министр напомнил о выводах, содержащихся в ранее обнародованном докладе комиссии. "Мы определили, что произошел взрыв, который в итоге уничтожил самолет", - подчеркнул он, отметив, что есть и другие подробности крушения. "Сейчас мы знаем намного больше", - цитирует Мацеревича DW.
Члены правительственной комиссии начали работать в феврале 2016 года. В апреле 2017 года они выразили уверенность, что самолет Качиньского начал распадаться в воздухе еще до столкновения с деревьями на месте крушения. По словам главы Минобороны, выводы комиссии будут подготовлены до весны 2018 года. Он пообещал назвать ответственных за крушение самолета.
Одно крушение, два расследования
Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года. В итоге погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Делегация высокопоставленных лиц летела на траурные мероприятия в Катыни. Расследование вели как российская, так и польская сторона.
В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера пришла к выводу, что причиной катастрофы было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". Также в докладе комиссии среди причин крушения были упомянуты ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.
С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав новую комиссию по расследованию катастрофы.