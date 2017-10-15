В Петербурге умерла упавшая с трапа самолета девочка

В конце сентября во время выхода пассажиров из самолета "Уральских авиалиний", прилетевшего из Москвы, сломался трап. Провалилась секция трапа между самолетом и лестницей, и женщина с полуторогодовалой внучкой упали на асфальт с высоты более трех метров, пишет Newsru.

Пострадавшую девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Ребенок находился в тяжелом состоянии в реанимации, рассказали тогда в детской городской больнице N19 имени Раухфуса.

Родственники сообщили, что врачи сделали все возможное для спасения ребенка.

Официальных комментариев о смерти девочки пока не поступало.

По факту травмы ребенка Следственный комитет возбудил дело по двум статьям: в связи с возможной халатностью и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Московский районный суд Петербурга отказался арестовывать и освободил из-под стражи одного из руководителей аэропорта Пулково, которого обвинили по этому делу.

В настоящее время под домашним арестом находится механик. Дело на него завели по более мягкой статье - о недоброкачественном ремонте транспорта или оборудования.