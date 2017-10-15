Фото: в Калифорнии воцарились опустошение и ужас, число жертв пожаров растет

"Это действительно самая страшная трагедия, с которой столкнулась Калифорния. Опустошение невероятное. Это ужас, который никто не мог себе представить", - заявил журналистам губернатор штата Джерри Браун. Больше всего жертв в округе Сонома.

К борьбе с пожарами привлечено около 10 тыс. пожарных, в тушении принимает участие авиация. Всего в Калифорнии насчитывается 16 крупных очагов пожаров, передает "Интерфакс". По последним оценкам, сейчас огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек.

Свои дома было вынуждено покинуть около 100 тыс. человек. В субботу было эвакуировано около 3 тыс. жителей города Санта-Роза, расположенного в 80 км от Сан-Франциско,

Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата. Губернатор Браун направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Такой шаг позволяет властям штата мобилизовать не только спасательные службы, но и Национальную гвардию, а также вне очереди получать от федерального правительства средства и ресурсы помощи населению. В субботу Белый дом удовлетворил запрос.