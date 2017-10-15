Галерея из Нарвы: "Там уже все выбрано без нас"

Избирательные комиссии в Нарве сталкиваются с небывало большим числом заявок о голосовании на дому. Например, руководитель участковой комиссии в школе №6 Татьяна Зеленяева практически не может оторваться от телефона - постоянно записывает данные и адреса для визитов с урной. А еще рядом лежит пачка поступивших письменных ходатайств.

"У нас их сегодня в разы больше. Судя по возрасту, бабушки и дедушки, как самые активные избиратели, раньше могли приходить, а сейчас у них, действительно, проблемы. Основная причина (вызовов на дом) - нарушения здоровья", - рассказала руководитель участка.

Заявки принимаются до двух часов дня, потом начнутся визиты по адресам. На названном участке в наличии имеются два человека и один автомобиль.

Пенсионер Василий Иванов на здоровье не жалуется и голосовать пришел с мыслью, что "новые будут хоть немножко русских защищать".

"Как мы по телевизору слышали, все остальные партии - против русских, чтобы голосовать не ходили", - уверенно рассуждает его жена Валентина, их семейный выбор в пользу Центристской партии. "Мы всю жизнь здесь отжили, дети наши тоже отжили - и в то время не учили эстонский язык, а теперь проблема его выучить".

"И чтобы двор наш хорошо сделали, - добавляет Василий. - У нас, например, на улице Энергия детскую площадку разобрали, а потом сделали какую-то ерундовину. Мы за благоустройство. Вот, променад сделали - это очень хорошо".

"Только что проголосовала с чистой совестью", - поначалу отшучивается молодая нарвитянка Наталья. По ее наблюдению, выбор был в этом году посложнее, чем раньше: "Но у меня был свой выбор давно, я проголосовала за молодого и перспективного кандидата, он в первый раз участвовал в выборах. И очень надеюсь, что с его помощью в нашей жизни произойдут какие-то перемены. Лучше отдать голос такому кандидату, чем тем, кто не в первый раз, а пользы, в принципе, никакой".

"Я не сказала бы, что власть за эти годы хорошо поработала, чего-то немножко не хатает в городе", - дала свою оценку 86-летняя избирательница Надежда, которая в этот раз проголосовала за другого кандидата, а не как в прошлые разы. Получившая доверие от пенсионерки кандидат - сравнительно молодая учительница, и на нее Надежда возлагает много собственных надежд. Рассуждая на тему выбора и жизни, эта пожилая нарвитянка даже прослезилась.

"Мы голосуем за ту же Центристскую партию, а кандидат поменялся", - рассказывает Анатолий, пришедший голосовать с супругой и маленьким ребенком. - Конечно, всегда хочется, чтобы было еще лучше и прикладывалось больше усилий, особенно что касается дорог, но, в принципе, я думаю, делается все по мере возможностей - сколько их есть, столько и делают".

Давая совет нарвским центристам на будущее, Анатолий сказал: "Думаю, что им надо больше продвигать молодежь".

"Все украдено до нас", - отмахивается нарвитянин Олег, который принципиально никогда не ходит на выборы, и только ждет у дверей участка свою жену. На предложение рассказать подетальнее об этих кражах, мужчина сказал, что обо всем этом есть в газетах, на телевидении, в интернете. "Есть такая поговорка, что шило на мыло менять - только время терять", - поэтому Олег и не хочет даже попытаться, хотя все равно стоит рядом с участком без дела: "Нахрен это надо?! Там уже все выбрано без нас".