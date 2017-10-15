Опрос: чего ждут от этих выборов и как оценивают кампанию?
- Йыэрюйт: это проверка на прочность перед выборами в Рийгикогу
- Макаров: нам грозит та же модель, что сейчас в России
- Лобьякас: священные коровы валятся слева и справа
Редакция эстонского Postimees задала своим постоянным колумнистам три вопроса: что характерно для этой избирательной кампании? Как изменят эти выборы соотношение сил во внутренней политике и саму Эстонию? Есть ли у них какие-то личные пожелания и ожидания в связи с выборами?
Яак Йыэрюйт / Liis Treimann / Postimees
Яак Йыэрюйт: термометр перед выборами в Рийгикогу
Эта избирательная кампания была нервозной. Как будто все, и кандидаты и избиратели, подозревали, что где-то, подобно хищнику, их подстерегает какое-то принципиальное изменение. Некоторые боятся этого хищника, а некоторые, наоборот, хотят с ним встретиться, но никто не знает, что на самом деле произойет и для кого это будет хорошо. “Демократия опасна, - думают про себя самые нервные, - черт знает, как ее на этот раз удастся усмирить!”
Общая нервозность захватила и президента, который превысил свои полномочия, призвав игнорировать на выборах одну из партий. Другое дело, не принес ли этот призыв, наоборот, пользу EKRE. При этом повторяется, что щедрые политики предлагают идеи и проекты в том числе на государственном уровне, на реализацию которых у местных властей нет средств.
На всех выборах на весах в Эстонии оказывается выбор между Востоком и Западом. А результат местных выборов – это термометр для следующих парламентских выборов, где в действительности определяется курс государства и народа. Результат влияет и на сознание, и на подсознание людей, а также на дальнейшее поведение партий. Весна 2019 года в политическом смысле совсем близко.
Напрямую выбор между Западом и Востоком на нынешних выборах означает, например, выбор между политическими силами и отдельными кандидатами, связанными с коррупцией.
У меня есть и конкретные пожелания. Например, следует покончить со странной ситуацией вокруг ограничений на предвыборную рекламу, которые архаичны и комичны в электронном государстве, где социальные сети ломятся от любой рекламы, как партийной, так и личной; и бьюсь об заклад, такая картина сохранится до последней минуты дня выборов. Как таллинец в пятом поколении я хочу, чтобы столичные власти уже, наконец, сменились. Смена не гарантирует рая, но долгое единовластие в любом случае способствует застою. Нынешний Таллинн – печальное явление по сравнению с тем, каким он мог бы быть спустя четверть века независимости.
Иван Макаров / Erik Prozes
Иван Макаров: лицом к лицу с российской моделью власти
Эта избирательная кампания была чрезвычайно злой. Конкуренты наперегонки обвиняют друг друг в нацизме, что абсурдно, особенно, когда в одном “националистическом котле” варятся консерваторы, либералы, социалисты и т.д. Партии и кандидаты выступили с громкими политическими лозунгами, которые даже на парламентских выборах были бы перебором. Иногда кажется, что выбирают не представителей местных самоуправлений, а верхушки нескольких враждующих между собой княжеств, каждое из которых борется за свою систему образования, язык и армию.
Эстонский здравый смысл, внутреннюю и внешнюю политику годами ослабляло противостояние правительство на базе Партии реформ и центристской таллиннской власти, и хотя временами казалось, что хуже быть не может, теперь можно оптимистично сказать, что может. Партия реформ выдавлена в оппозицию, в правительстве первую скрипку играет теперь Центристская партия. Если она останется единолично править и в нижнем городе, мы окажемся лицом к лицу с российской моделью, где “Единая Россия” правит повсюду. И договор с путинской партией, который не хотят расторгать, распространится на всю Эстонию. Михаил Лотман неспроста назвал Центристскую партию угрозой для независимости Эстонии.
Естественно, у всех зарегистрированных кандидатов есть законное право участвовать в выборах и быть избранными, но я ничего не имел бы против, если бы подсадные утки провалились, поскольку это продемонстрировало бы ум и честность избирателей. Поскольку, если ты голосуешь за человека, зная, что он не пойдет работать в местное самоуправление и использует твой голос для партийных схем, ты не производишь впечатление умного. Если ты отдаешь свой голос кандидату, который дает обещания, которые сам выполнять не собирается, ты поддерживаешь мошенничество. Не хотелось бы также, чтобы люди предпочли осужденных преступников. И желая всем усердного участия в выборах, я бы оставил уже в покое электронные выборы. Иначе мы останемся у разбитого корыта (избирательной урны).
Ахто Лобьякас./ Peeter Langovits
Ахто Лобьякас: коалицию испытают на прочность
Результаты выборов точно повлияют на здоровье правящей коалиции. В случае Центристской партии необходимо следить за результатом кандидата в мэры города Таави Ааса: чем больше он уступит в Таллинне Михаилу Кылварту, тем больше поводов беспокоиться у Юри Ратаса, пытающегося найти твердую почву под ногами.
Если Аас проиграет и Сависаару, его позиция в качестве мэра будет под вопросом. Чем ниже авторитет Ааса, тем меньше Ратас может делегировать таким образом тему Таллинна другим. Проблема местной власти двояка для центристов. Во-первых, Сависаар оставил Ратасу в наследство ситуацию, где у него нет ключей от так называемых “черных ящиков” Таллинна и Нарвы. Отсутствие контроля за местными центрами власти – ахиллесова пята премьер-министра.
Во-вторых, власть Центристской партии и Ратаса непосредственно зависит от способности получить голоса русских. Вчерашние заклинания больше не работают, и почва между Карилайдом и Тоом предательски скользкая. С точки зрения коалиции, важен и результат IRL. Парадоксально, чем меньше IRL получит в Таллинне голосов, тем меньше у нее остается места, куда бежать. В лагере оппозиции дуэль идет между Партией реформ и EKRE – даже если обе они как будто метят через голову друг друга в Центристскую партию и соцдемов. Справа тесно, а правительство Ратаса довольно хорошо прикрывает центр. В этой избирательной кампании Эстония как будто вырвалась из западни. Страстные дебаты вдруг вошли в моду, а критика стала нормой, священные коровы валятся слева и справа.
Другой вопрос в том, что по самым трудным темам партии мейнстрима как будто составили заговор молчания. В отношении молодежи идеи ограничиваются скейт-парками – с совсем молодыми с глазу на глаз не встречался ни один первый номер партии ни в Таллинне, ни в Пярну, ни в Тарту.
Во-вторых, разговор о коррупции в крупнейших городах стал ритуальным, и кажется, больше всего критики хотят сами пробраться к пирогу, а потом посмотреть (намекая на Марта Хельме). В-третьих, фентанил остается слоном в углу, перед которым все дружно поднимают руки. Только в Таллинне колющихся наркоманов больше, чем в армии солдат, и размер наркорынка равен большой части оборонного бюджета. И это лишь верхушка айсберга.