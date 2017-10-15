Опрос: чего ждут от этих выборов и как оценивают кампанию?

Яак Йыэрюйт / Liis Treimann / Postimees

Яак Йыэрюйт: термометр перед выборами в Рийгикогу

Эта избирательная кампания была нервозной. Как будто все, и кандидаты и избиратели, подозревали, что где-то, подобно хищнику, их подстерегает какое-то принципиальное изменение. Некоторые боятся этого хищника, а некоторые, наоборот, хотят с ним встретиться, но никто не знает, что на самом деле произойет и для кого это будет хорошо. “Демократия опасна, - думают про себя самые нервные, - черт знает, как ее на этот раз удастся усмирить!”

Общая нервозность захватила и президента, который превысил свои полномочия, призвав игнорировать на выборах одну из партий. Другое дело, не принес ли этот призыв, наоборот, пользу EKRE. При этом повторяется, что щедрые политики предлагают идеи и проекты в том числе на государственном уровне, на реализацию которых у местных властей нет средств.

На всех выборах на весах в Эстонии оказывается выбор между Востоком и Западом. А результат местных выборов – это термометр для следующих парламентских выборов, где в действительности определяется курс государства и народа. Результат влияет и на сознание, и на подсознание людей, а также на дальнейшее поведение партий. Весна 2019 года в политическом смысле совсем близко.

Напрямую выбор между Западом и Востоком на нынешних выборах означает, например, выбор между политическими силами и отдельными кандидатами, связанными с коррупцией.

У меня есть и конкретные пожелания. Например, следует покончить со странной ситуацией вокруг ограничений на предвыборную рекламу, которые архаичны и комичны в электронном государстве, где социальные сети ломятся от любой рекламы, как партийной, так и личной; и бьюсь об заклад, такая картина сохранится до последней минуты дня выборов. Как таллинец в пятом поколении я хочу, чтобы столичные власти уже, наконец, сменились. Смена не гарантирует рая, но долгое единовластие в любом случае способствует застою. Нынешний Таллинн – печальное явление по сравнению с тем, каким он мог бы быть спустя четверть века независимости.

Иван Макаров / Erik Prozes

Иван Макаров: лицом к лицу с российской моделью власти

Эта избирательная кампания была чрезвычайно злой. Конкуренты наперегонки обвиняют друг друг в нацизме, что абсурдно, особенно, когда в одном “националистическом котле” варятся консерваторы, либералы, социалисты и т.д. Партии и кандидаты выступили с громкими политическими лозунгами, которые даже на парламентских выборах были бы перебором. Иногда кажется, что выбирают не представителей местных самоуправлений, а верхушки нескольких враждующих между собой княжеств, каждое из которых борется за свою систему образования, язык и армию.

Эстонский здравый смысл, внутреннюю и внешнюю политику годами ослабляло противостояние правительство на базе Партии реформ и центристской таллиннской власти, и хотя временами казалось, что хуже быть не может, теперь можно оптимистично сказать, что может. Партия реформ выдавлена в оппозицию, в правительстве первую скрипку играет теперь Центристская партия. Если она останется единолично править и в нижнем городе, мы окажемся лицом к лицу с российской моделью, где “Единая Россия” правит повсюду. И договор с путинской партией, который не хотят расторгать, распространится на всю Эстонию. Михаил Лотман неспроста назвал Центристскую партию угрозой для независимости Эстонии.