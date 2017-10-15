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Задымление в кабине привело к экстренной посадке пассажирского самолета

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Самолет. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

В московском аэропорту Внуково сел Boeing-737 c серьезным задымлением в кабине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собеседника в экстренных службах.

"Командир воздушного судна "Ютэйр" "Боинг 737" доложил о задымлении в кабине, однако через несколько минут сообщил о нормализации обстановки", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, было принято решение вернуться во "Внуково" для диагностики воздушного судна. Самолет готовится к посадке во "Внуково" в штатном режиме.

Позднее источник "Интерфакса" сообщил, что самолет благополучно приземлился в аэропорту.

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