Задымление в кабине привело к экстренной посадке пассажирского самолета
15 октября 2017 г., 13:32
В московском аэропорту Внуково сел Boeing-737 c серьезным задымлением в кабине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собеседника в экстренных службах.
"Командир воздушного судна "Ютэйр" "Боинг 737" доложил о задымлении в кабине, однако через несколько минут сообщил о нормализации обстановки", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, было принято решение вернуться во "Внуково" для диагностики воздушного судна. Самолет готовится к посадке во "Внуково" в штатном режиме.
Позднее источник "Интерфакса" сообщил, что самолет благополучно приземлился в аэропорту.