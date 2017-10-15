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Эдгар Сависаар: это не последние мои выборы

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Эдгар Сависаар. | ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Пришедший голосовать на избирательный участок в Таллиннском университете Эдгар Сависаар отметил, что для него это уже 20-е выборы, но независимо от их результатов, они не будут для него последними, передает слова политика корреспондент «Актуальной камеры на эстонском языке» Анне Райсте.

По мнению Сависаара, эта избирательная кампания в целом была вялой, и было мало новых людей и идей, передает Rus.ERR.

Эдгар Сависаар баллотируется на этих выборах не по спискам Центристской партии, а по списку Избирательного союза Сависаара и «Делового Таллинна», он идет первым номером союза в Ласнамяэ, где его главным конкурентом является центрист Михаил Кылварт.

На прошлых муниципальных выборах в 2013 году Эдгар Сависаар получил рекордное число голосов - 39 979.

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