Из-за поломки самолета Nordica отменила сегодня несколько рейсов

В редакцию Postimees обратился обеспокоенный читатель, который заявил, что сегодня в 7.10 должен был вылететь в Сплит, но рейс аннулировали и дальнейшую информацию обещали предоставить только в 12 часов дня, сообщает Majandus24.

«Интересно, а руководители Nordica уже проснулись? Наша семья встала в 4.45. Люди в Таллиннском аэропорту ждут и не знают, состоится ли рейс или нет», - написал читатель.

Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо признал, что несколько рейсов пришлось аннулировать из-за того, что самолет, который должен был обслуживать клиентов, вышел из строя и сейчас находится в аэропорту Амстердама.

Самолет Boeing, у которого 146 посадочных мест, Nordica арендует у болгарской авиакомпании Bul Air. «Еще вчера вечером была надежда, что самолет удастся починить. К сожалению, проблему пока решить не удалось», - отметил Уйбо.

По его словам, сейчас они ищут выход из ситуации и, прежде всего, им нужно вернуть людей из Сплита.