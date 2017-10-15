Протестующий мужчина поджег себя в центре Нарвы

По предварительным данным, речь идет о гражданине России, который, по его собственным словам, протестует против Эстонской Республики, сообщает ERR.

В то же время от конкретных комментарием мужчина отказался.

На месте происшествия им занимается скорая помощь и полиция.

Полиция сказала Postimees, что инцидент произошел между 13.30 и 14. Идет ли речь о гражданине России, пока не подтверждено.