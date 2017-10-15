Видео: два брата и сестра впервые голосуют на муниципальных выборах

Сирье призналась, что дома ей пришлось немного проштудировать детей, чтобы они все-таки смогли сделать выбор, передает Järva Teataja.

«Большинство кандидатов намного старше, и дети не знают их, поэтому мне пришлось поговорить с ними и ввести в курс дела», - добавила она.

По словам матери, она горда тем, что они все вместе пришли голосовать.

18-летний Эрко заявил, что предварительно выбрал кандидата, поэтому для него все прошло гладко.

19-летняя Эгели сказала, что изучила предвыборную брошюру, благодаря чему быстро смогла определиться с фаворитом.

16-летний Райго добавил, что для него принципиально важно, чтобы в волостное собрание Ярва входили также жители Коэру.