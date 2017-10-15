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Саакашвили рассказал об «очень сильной схожести» Порошенко и Януковича

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Михаил Саакашвили. | ФОТО: Pacific Press/Pacific Press/Sipa USA

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал, в чем «очень похожи» действующий и бывший президенты Украины Петр Порошенко и Виктор Янукович. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Саакашвили рассказал, что в киевском аэропорту Борисполь задержали его соратника — депутата парламента Грузии, Кобу Накопия, после чего было принято решение о его депортации, сообщает портал Газета.ru.

По словам политика, Янукович в 2013 году внес в черный список грузинских депутатов от партии Саакашвили. Он добавил, что во время последней встречи на Мальте Порошенко сказал ему, что «он круче, чем Янукович».

«Я знал лично обоих и в одном они очень сильно похожи. Они, конечно, могут не пускать депутатов-друзей Украины, лишать меня гражданства и выполнять задания Путина по моему аресту, создавать кучу неудобств оппозиционерам, на все это большого ума не нужно, но в одном они сильно заблуждаются: их деньги и власть не делают их сильнее народа Украины», — заявил он.

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