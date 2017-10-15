Саакашвили рассказал об «очень сильной схожести» Порошенко и Януковича

Саакашвили рассказал, что в киевском аэропорту Борисполь задержали его соратника — депутата парламента Грузии, Кобу Накопия, после чего было принято решение о его депортации, сообщает портал Газета.ru.

По словам политика, Янукович в 2013 году внес в черный список грузинских депутатов от партии Саакашвили. Он добавил, что во время последней встречи на Мальте Порошенко сказал ему, что «он круче, чем Янукович».

«Я знал лично обоих и в одном они очень сильно похожи. Они, конечно, могут не пускать депутатов-друзей Украины, лишать меня гражданства и выполнять задания Путина по моему аресту, создавать кучу неудобств оппозиционерам, на все это большого ума не нужно, но в одном они сильно заблуждаются: их деньги и власть не делают их сильнее народа Украины», — заявил он.