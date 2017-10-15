Россия одержала победу в конфетном сражении с прибалтийской фирмой

Суд постановил, что словесный элемент торгового знака истца и ответчика фонетически идентичны, сообщает Newsru.com.

"Не вызывает сомнений, что значительная часть жителей Литвы без труда понимает русский язык и легко может читать как слова на русском языке, так и слова, написанные латинскими буквами, и произносить их одинаково", - говорится в решении суда.

При этом, что в августе кассационный суд в Риге отказался рассматривать иск российского "Красного Октября" на решение об удовлетворении иска норвежской группы Orkla - нынешнего владельца латвийской кондитерской компании Laimа и всех ее брендов - о защите торгового знака Lacitis kepainitis ("Мишка косолапый").

Таким образом, остался в силе запрет на незаконное использование торговой марки "Мишка косолапый", поскольку она имеет большое сходство с торговой маркой компании Laima. Поданные ранее встречные иски "Красного Октября", требовавшего отменить регистрацию товарного знака Lacitis kepainitis, были отклонены.