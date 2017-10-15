Читатель: накануне выборов для школьников закатили непристойную гулянку с алкоголем и предвыборной рекламой

Алуояский центр отдыха расположен в очень живописном месте близ поселка Тойла в Ида-Вирумаа. Здесь в ночь с пятницы на субботу проходила пьяная гимназическая вечеринка, сдобренная не только алкоголем, но и предвыборной рекламой. Работник центра отдыха - Николай до сих пор с ужасом вспоминает, что вытворяла тут молодежь и что оставили после себя.

Кандидат от Партии реформ в городе Кохтла-Ярве Эрик Сечков в эту субботу, 14 октября, отмечал свое двадцатилетие. Накануне, в пятницу вечером, по словам одного опрошенного Rus.Postimees очевидца, пожелавшего остаться анонимным (имя и контактные данные редакции известны), Сечков собрал порядка сотни гимназистов из Йыхвиской госгимназии на вечеринку в Алуояском центре отдыха, что в очень живописном месте близ поселка Тойла. «Там было всё! Идешь - и о бутылки спотыкаешься», - рассказывает участник вечеринки.

Кроме алкоголя, сигарет и непристойной гулянки в банкетном зале были воздушные шары с рекламой Партии реформ и большой плакат названного кандидата. В социальные сети плотным потоком сливались фотографии и видеоролики, и было видно, что предвыборная гулянка проходит под лозунгом - «Tugev Erik».

По рассказу очевидца, пьяные подростки валились на землю, спали на столах, курили, залезали на крышу, а один даже упал со второго этажа.

Прознав про творящееся пьяное молодежное безумие, кто-то вызвал полицию. По рассказу свидетеля, с приездом патрульных машин большая часть молодежи разбежалась и попряталась по окрестным кустам. «Когда приехала полиция, плакат с именем кандидата сорвали, и он оказался в запертой комнате на втором этаже».

Впрочем, когда стражи порядка уехали, вечеринка продолжилась: самые стойкие гимназисты отрывались где-то до пяти утра.

Работник центра отдыха Николай./ Фото: Илья Смирнов

Постоянно живущий и работающий в Алуояском центре отдыха Николай в воскресенье днем все еще не мог отойти от увиденной им накануне молодежной гулянки во главе с Эриком №139: «Я сам не рад, - вздыхает Николай. - Уж сколько раз говорил хозяину, что не надо сдавать молодежи! Проблемы с ними и раньше были, и сейчас, наверное, тоже будут».

«Сколько тут было бутылок - пивных и водочных! Просто дурдом. Все пьяные были, а может еще и обкуренные - черт их знает», - обрисовал Николай молодежную гулянку. Сколько гимназистов тут собралось - это он точно не знает, но полагает, что не меньше сотни.

Николай немного прибрался и пошел спать в шесть утра, когда небольшая молодая компания еще оставалась на территории центра отдыха: «Я же не выгоню их на ночь, а то куда они пойдут? Дети же еще! Вот в шесть утра они пошли на автобус».

«Мы в семидесятые себя так не вели, честное слово!» - удивлен и расстроен Николай.

Настоящие организаторы - сами гимназисты?

Сам Эрик Сечков сказал, что ту вечеринку он не организовывал: «Ко мне никакого отношения она не имеет, у нее другие организаторы». Настоящими организаторами, по словам Сечкова, выступала Йыхвиская гимназия, а конкретно ее абитуриенты. Сам Эрик является ее выпускником прошлого года.

Работник центра отдыха Николай, однако, говорил, что тем вечером он имел дело именно с самим кандидатом, тогда как остальные участники вечеринки были подростками. Сечков в ответ на это объясняет: «Меня пригласили туда как гостя и попросили следить по списку, кто пришел. То есть я просто помогал моим друзьям».

«Видимо, что-то пошло не так, - говорит Сечков. - В зале и на улице проходили совершенно разные мероприятия, и уже вмешался алкоголь, который вообще не был в планах ни у организаторов, ни, тем более, у меня. Я бы не подписался делать свою рекламу там, где алкоголь. Когда мы узнали, что бутылки уже на столах, рекламу сразу убрали - никакого их совмещения быть не могло. А потом вмешалась и полиция, насколько я знаю».

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде подтвердила Rus.Postimees, что 13 октября около 23.50 в полицию поступило сообщение, что в расположенном в волости Тойла центре отдыха проходит праздник, где несовершеннолетние употребляют алкогольные напитки.

Полиция прибыла на место и установила, что двое несовершеннолетних находились в состоянии алкогольного опьянения. Пьяные подростки были переданы родителям.

По словам Лойде, никакой внешней политической рекламы на территории центра отдыха полиция не обнаружила.