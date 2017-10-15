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Как в фильме ужасов: под окнами владельца хутора творилось нечто жуткое

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Волки | ФОТО: Scanpix

Иллюзионист Марек Сандермат, живущий вместе с семьей в Соомаа на хуторе около деревни Тохври, стал свидетелем событий, от которых ему стало не по себе – озверевшие волки напали на овец прямо под окнами его дома, пишет Sakala.

«В четверг вечером я приехал из Ярвамаа, на часах было около 22.30. Выглянул в окно и заметил, что овцы как-то странно мечутся, - рассказал Сандермат. – Стал всматриваться в то, что происходит, и что я вижу: примерно в 30 метрах от дома один волк вцепился овце в глотку. У меня волосы дыбом встали. Я бросился к входной двери и закричал так громко, как мог. Волки убежали и отпустили овец».

Во дворе он обнаружил напуганных до смерти и истекающих кровь овец. Трое животных пропали. Сандермат схватил воздушное ружье и стал стрелять в воздух,  продолжая орать.

«Матерился на чем свет стоит. Можете сами представить, какой выброс адреналина это был. Во дворе темнота, а волки подошли к дому почти на 30 метров. Очень экстремальная ситуация. В итоге волки все-таки убежали», - отметил он.

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