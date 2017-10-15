Как в фильме ужасов: под окнами владельца хутора творилось нечто жуткое

«В четверг вечером я приехал из Ярвамаа, на часах было около 22.30. Выглянул в окно и заметил, что овцы как-то странно мечутся, - рассказал Сандермат. – Стал всматриваться в то, что происходит, и что я вижу: примерно в 30 метрах от дома один волк вцепился овце в глотку. У меня волосы дыбом встали. Я бросился к входной двери и закричал так громко, как мог. Волки убежали и отпустили овец».

Во дворе он обнаружил напуганных до смерти и истекающих кровь овец. Трое животных пропали. Сандермат схватил воздушное ружье и стал стрелять в воздух, продолжая орать.

«Матерился на чем свет стоит. Можете сами представить, какой выброс адреналина это был. Во дворе темнота, а волки подошли к дому почти на 30 метров. Очень экстремальная ситуация. В итоге волки все-таки убежали», - отметил он.