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Фото: число жертв взрыва в столице Сомали приближается к 200

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Число погибших в результате субботнего взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось до 189, еще около 200 человек получили ранения, передает Sky News Arabia со ссылкой на данные полиции.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц города. Взрыв произошел рядом со зданием гостиницы, которое и хотели разрушить террористы. Власти не называют гражданства погибших, сообщает Newsru.com.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Полицейские считают наиболее вероятным участие связанной с "Исламским государством" группировки "Аш-Шабаб".

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