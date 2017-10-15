Фото: число жертв взрыва в столице Сомали приближается к 200
15 октября 2017 г., 16:36
Число погибших в результате субботнего взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось до 189, еще около 200 человек получили ранения, передает Sky News Arabia со ссылкой на данные полиции.
В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц города. Взрыв произошел рядом со зданием гостиницы, которое и хотели разрушить террористы. Власти не называют гражданства погибших, сообщает Newsru.com.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Полицейские считают наиболее вероятным участие связанной с "Исламским государством" группировки "Аш-Шабаб".