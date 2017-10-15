Инцидент на избирательном участке: мужчина в порыве гнева порвал бюллетень на кусочки

Для сотрудниц избирательного участка, расположенного в профтехучилище Раквере, сегодняшний день выборов ознаменовался неприятным инцидентом с участием одного из избирателей, на который они должны были тут же отреагировать.
Сегодня утром на избирательный участок пришел мужчина, которому на вид было около 40 лет. По словам женщин, работавших там, сразу было понятно, что человек не в духе. Он взял избирательный бюллетень и некоторое время сидел с ним в углу, исподлобья поглядывая на присутствующих. Было заметно, что избиратель все обдумал и принял решение, но весь процесс вызывал досаду и негодование. С этим избирателем никто не разговаривал. Неожиданно он подскочил и стал удирать. С бюллетенем, на котором было написан номер. Сотрудницы тут же отреагировали и побежали за ним, пишет Virumaa Teataja.
Они попросили мужчину отдать бюллетень, на что он спросил, зачем это и что они с ним будут делать. Глава избирательной комиссии Майри Этверк пояснила, что все бюллетени сосчитаны. Это разгневало избирателя, и он разорвал бюллетень на кусочки. Женщины подобрали их.
Мари Этверк сказала, что испорченный бюллетень будет доставлен в городскую управу вместе с теми, которые остались неиспользованными. «Будет составлен протокол об испорченном бюллетене», - добавила она.
В целом же, голосование в Раквере проходит спокойно. На некоторых избирательных участках, правда, жаловались, что ручки не работают или номера кандидатов написаны так мелко, что нужна лупа.