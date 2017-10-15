Названы главные причины поломки смартфонов

Как оказалось, наиболее частыми причинами выхода смартфонов из строя являются неполадки в их оборудовании, сообщает портал ФАН.

Так, чаще всего смартфон «убивает» поломка контроллера серверного моста — концентратора памяти — в результате чего процессор смартфона теряет доступ к графическому адаптеру и памяти.

На втором месте — трещины на дисплее, возникающие по самым разным причинам. Замыкает тройку лидеров разговорный динамик — он практически лишен защиты, поэтому легко выходит из строя.