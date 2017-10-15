Названы главные причины поломки смартфонов

Специалисты в области ремонта высокотехнологичных устройств назвали пять самых распространенных причин поломок у современных смартфонов. Как ни странно, поломки при падении являются далеко не самой распространенной причиной нарушения их работы, сообщили эксперты Network World.
15 октября 2017 г., 16:57
Как оказалось, наиболее частыми причинами выхода смартфонов из строя являются неполадки в их оборудовании, сообщает портал ФАН.
Так, чаще всего смартфон «убивает» поломка контроллера серверного моста — концентратора памяти — в результате чего процессор смартфона теряет доступ к графическому адаптеру и памяти.
На втором месте — трещины на дисплее, возникающие по самым разным причинам. Замыкает тройку лидеров разговорный динамик — он практически лишен защиты, поэтому легко выходит из строя.