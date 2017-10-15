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Названы главные причины поломки смартфонов

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Смартфон. | ФОТО: Scanpix

Специалисты в области ремонта высокотехнологичных устройств назвали пять самых распространенных причин поломок у современных смартфонов. Как ни странно, поломки при падении являются далеко не самой распространенной причиной нарушения их работы, сообщили эксперты Network World.

Как оказалось, наиболее частыми причинами выхода смартфонов из строя являются неполадки в их оборудовании, сообщает портал ФАН.

Так, чаще всего смартфон «убивает» поломка контроллера серверного моста — концентратора памяти — в результате чего процессор смартфона теряет доступ к графическому адаптеру и памяти.

На втором месте — трещины на дисплее, возникающие по самым разным причинам. Замыкает тройку лидеров разговорный динамик — он практически лишен защиты, поэтому легко выходит из строя.

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