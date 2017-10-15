Картина дня: муниципальные выборы, попытка самосожжения в Нарве и погибшая женщина

Фото, видео и блог: в Эстонии проходят муниципальные выборы

Сегодня, 15 октября, в Эстонии проходят муниципальные выборы. Rus.Postimees ведет прямую трансляцию. Читать далее...

Фото и видео: протестующий мужчина поджег себя в центре Нарвы

В Нарве около 13.30 на Петровской площади поджег себя мужчина, который протестовал против Эстонской Республики. Читать далее...

Погибла попавшая под поезд женщина

В воскресенье днем погибла переходившая в неположенном месте через железную дорогу и попавшая под поезд женщина. Читать далее...

Видео: среди жителей Эстонии распространяется необычная игра «Заметь полицию»

В Ляэне-Вирумаа среди местных жителей распространяется игра «Заметь полицию». Если в местные жители видят патруль, они фотографируют его и делают отчет в сообществе в Facebook. Читать далее...

Россия одержала победу в конфетном сражении с прибалтийской фирмой

Российские кондитеры из "Красного Октября" через суд в Вильнюсе добились запрета на выпуск конфет под маркой "Красная Шапочка" литовской кондитерской фабрикой Naujoji Ruta, основанной в 1976 году и контролирующейся концерном Achemos. Читать далее...

Из-за поломки самолета Nordica отменила сегодня несколько рейсов

Государственная авиакомпания Nordica аннулировала сегодня утром из-за поломки самолета вылеты в Осло и Сплит. Предприятие надеется как можно быстрее решить проблему. Читать далее...

Польша нашла запись взрыва на самописце с Ту-154

Польская комиссия обнаружила запись взрыва на одном из бортовых самописцев самолета Ту-154, на котором в 2010 году под Смоленском разбился президент страны Лех Качиньский. О новых данных польского расследования рассказал министр обороны Антоний Мацеревич. Читать далее...

В Петербурге умерла упавшая с трапа самолета девочка

Полуторагодовалая девочка, пострадавшая в результате падения с трапа в петербургском аэропорту Пулково, умерла утром 14 октября. Читать далее...