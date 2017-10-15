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Мужчина, заказавший избирательную урну на дом, ушел в лес

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ФОТО: Liis Treimann

Каждый имеющий право голоса житель страны, который по состоянию здоровья или иной серьезной причине не может прийти на избирательный участок, мог сегодня до 14.00 отправить заявление и заказать доставку избирательной урны к нему домой, пишет Järva Teataja.

В Койги получилось так, что двое работников избирательного участка вместе с заказанной урной прибыли на место, но тут выяснилось, что нуждающегося в помощи избирателя нет дома. По словам домочадцев, он пошел погулять в лес.

Представители участка не стали дождаться, когда мужчина соизволит вернуться домой.

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