Мужчина, заказавший избирательную урну на дом, ушел в лес

Мужчина, заказавший избирательную урну на дом, ушел в лес1
15 октября 2017 г., 17:52
Каждый имеющий право голоса житель страны, который по состоянию здоровья или иной серьезной причине не может прийти на избирательный участок, мог сегодня до 14.00 отправить заявление и заказать доставку избирательной урны к нему домой, пишет Järva Teataja.
В Койги получилось так, что двое работников избирательного участка вместе с заказанной урной прибыли на место, но тут выяснилось, что нуждающегося в помощи избирателя нет дома. По словам домочадцев, он пошел погулять в лес.
Представители участка не стали дождаться, когда мужчина соизволит вернуться домой.